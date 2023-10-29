Cumhuriyet… Mustafa’dır, Kemal’dir, Atatürk’tür..

Bir ülkenin küllerinden doğuşudur Cumhuriyet, bağımsızlığıdır, verdiği mücadeledir…



Bir kadının nefesidir Cumhuriyet, var oluşudur, özgülüğüdür, benliğidir…



Bir erkeğin gücüdür Cumhuriyet, iradesidir, duruşudur…



Bir bebeğin doğuşudur Cumhuriyet, gülümsemesidir, yürümesidir...



Bir çocuğun geleceğidir Cumhuriyet, birey oluşudur, eğitimidir, yarınıdır…



Bir sporcunun hırsıdır Cumhuriyet, çevikliğidir, ahlakıdır...



Bir sanatçının sanatıdır Cumhuriyet, üretimidir, ifade biçimidir…



Bir siyasetçinin liyakatidir Cumhuriyet, milletini savunmasıdır, adaletidir…



Bir çift mavi gözdür Cumhuriyet, inançtır, adanmışlıktır, ileri görüşlülüktür…



Bir ulustur Cumhuriyet, kanıdır, candır, namusdur…



Bendir Cumhuriyet, sendir, bizdir, bizi biz yapandır…



Bizi birleştiren… Bizi bir yapan… Bizi güçlü kılan… Bize armağan Cumhuriyet…



Cumhuriyet en çok bize yakıştı…



Cumhuriyet en çok kadınlara yakıştı…



Cumhuriyet en çok TÜRKİYE’YE yakıştı…



Cumhuriyet’in aydınlığıyla geçen 100 yıl…



Yaşasın Cumhuriyet… Daha çok yaşasın…



Cumhuriyet, Cumhuriyet ile ışıldayan millete emanet…



Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun…