Ankara

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na Türkiye, İtalya, Polonya, Fransa, Ukrayna ve Bulgaristan'dan 11 takım katılacak.

Türkiye'nin daha önce olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.

TİESF Başkanı Kerim Vural, "6 ülkeden 11 takımın mücadele edeceği ve seyrine doyum olmayan kıyasıya maçların oynanacağı Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın voleybol ve işitme engelliler spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Bütün Karabük halkını şampiyonamıza davet ediyorum. Başta aylardır emek veren milli takımımız olmak üzere tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diliyorum. İnanıyorum ki sesimiz bu kez Karabük’ten tüm Avrupa’ya yayılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonanın açılış töreni 13 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’de yapılacak.

Organizasyonda mücadele edecek milli takımların kadroları şöyle:

Kadınlar: Ayşe Sinem Başgöynük, Ceren Yavuzbaş, Yeter Yalçın, Fikriye Hülür, Nida Yazıcıoğlu Uruk, Selinay Akçin, Zerda Aydın, İlayda Alkan, Melike Soyugüzel, Mübeccel Şimşek, Hazal Durak, Ayşe Sude Öngen, Derya Batı ve Özlem Güven.

Erkekler: Furkan Genç, Harun Metin, Emre Çiftçi, Resul Tekin, Cevat Şimşek, Mehmet Almaz, Fatih Yiğiter, Kadir Akyıldız, Rıdvan Karataş, Hilmi Kaan Çiçek, Bilal Yörür, Musab Gökçil, Abdulkerim Kaçmaz ve Rıza Umut Erdoğan.

AA