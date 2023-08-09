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Festivale 1 Ekim’e kadar başvuru yapılabilecek. Detaylı bilgiye “setem.org.tr” adresinden ulaşılabilecek.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde 10 ayrı dalda ödüllerin takdim edileceği festivalde, jürinin seçtiği bir filme “İpekyolu Kardeşlik Ödülü” verilecek.

Festivalin bu yılki afiş tasarımında Kırgızistan’daki Cengiz Aytmatov Müzesi bahçesinde yer alan, Göktürk döneminden kalma Umay Ana heykeli kullanılacak.

Türk-Macar dostluğunun sembolü Rakoczi Müzesi'ni 2 bin kişi gezdi

Türk-Macar dostluğunun sembolü Rakoczi Müzesi'ni 2 bin kişi gezdi

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen festivale başvurular alınmaya başladı.

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