Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

The Beatles'ın şimdiye kadar yayınlanmamış albüm kayıtları açık artırmaya çıkarıldı

The Beatles'ın şimdiye kadar yayınlanmamış albüm kayıtları açık artırmaya çıkarıldı

Kanneci, organizasyonun gitar üzerine Türkiye'nin en uzun süre devam devam eden festivali olduğunu söyledi.

Sanatçı Özcan Dal'ın eşlik ettiği açılış konseri, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan festivalin açılışında Ahmet Kanneci sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneğince düzenlenen 12. Uluslararası Gitar Festivali'nin açılış töreni Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.