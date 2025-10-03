İSTANBUL (AA) - Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival 7-14 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak festivalin, ulusal ve uluslararası film yarışma kategorilerine başvurular, 5 Ekim'e kadar uzatıldı.

Bu yıl 4 ayrı kategoride başvuruların kabul edileceği festivalde, Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmaları düzenlenecek.

1 Ocak 2024'ten sonra tamamlanmış filmlerin katılabildiği yarışmada Ulusal Uzun Metraj En İyi Film Yarışması'nda kazanan proje, 500 bin lira değerindeki Altın Yunus Ödülü'nün sahibi olacak.

Birçok ödül verilecek

Festivalde ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller dağıtılacak.

Süre kısıtlaması olmadan Türkiye yapımı belgesel filmlerin katılabildiği Ulusal Belgesel Yarışması'nda da bu yıl yine En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödülleri verilecek.

Festivalin Kısa Film Yarışması'nda, En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ile En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülü takdim edilecek. Yarışmada yer alan tüm filmler bu yıl da Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak.

Ayrıca festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden biri İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nü kazanacak.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere 'www.bogazicifilmfestivali.com' ile festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.

