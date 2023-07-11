Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, 15 Temmuz'da canları pahasına vatan müdafaası yapan ve milli irade destanını tarihe altın harflerle yazan kahramanlar anılarak, Türk milletinin güçlü milli iradesine ve kararlılığına vurgu yapılacak.

Yurt içindeki etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Kahramanlarının yanı sıra, "Vatanın Kahramanları", "Demokrasinin Kahramanları", "Milli İradenin Kahramanları" ve "Milletin Kahramanları" söylemleri, yurt dışında ise İletişim Başkanlığı temsilcilikleri aracılığıyla "Victory of Democracy" ve "Heroes of Türkiye Century" söylemleri ön plana çıkarılacak.

Etkinlikler kapsamında yurt genelinde açık hava iletişim çalışmalarının yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum'da LED ekranlarla açık hava sergileri düzenlenecek.

İstanbul Haydarpaşa ve Galata'da gerçekleştirilecek mapping gösterimlerinde 15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılacak.

Ankara Kızılay Meydanı, İzmir Konak Gündoğdu Meydanı, İstanbul Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarına yerleştirilecek üç boyutlu LED kulelerle Türkiye Yüzyılının kahramanlarının mücadeleleri aktarılacak.

İstanbul Taksim Meydanı'nda kurulacak deneyim alanı ile de 3 boyutlu ekranlarda 15 Temmuz mücadelesi ve Türkiye Yüzyılının kahramanlarının hikayeleri anlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni giydirilecek, 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bayrak asılacak.

6 ülkede 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Paneli

Türk demokrasisini hedef alan hain darbe girişiminin destansı bir direnişle geri püskürtüldüğü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ve milletin destanına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla İletişim Başkanlığınca 6 ülkede panel serisi düzenlenecek.

İsveç ve Almanya'da 13 Temmuz'da başlayacak paneller, 15 Temmuz'da Bosna Hersek, Fransa, Belçika ve Sırbistan'da devam edecek. Panellerde FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu mücadele ve demokrasi zaferi, panelistlerin farklı bakış açılarıyla ele alınacak.

Paneller ile FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin canı pahasına direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yabancı kamuoyu nezdinde 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

FETÖ, Times Meydanı'nda anlatılacak

New York Times Meydanı'nda ise LED ekranlarında İngilizce sunumlar gösterilerek, FETÖ'nün karanlık yapılanmasına dikkat çekilecek, 15 Temmuz şehitlerinin ayakkabıları sergilenecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyon görevi kapsamında kurulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemine, kurum ve kuruluşlar tarafından şu ana kadar 8 bine yakın projenin kaydı tamamlandı.

Anma etkinliklerinde söylem birliğinin sağlanması amacıyla Başkanlık tarafından kapsamlı bir kurumsal kimlik kılavuzu çalışması hazırlanarak, kurumsal web sitesinde "kurumsal.15temmuz.gov.tr" linkiyle paylaşıldı.

"Türkiye'nin gelecek yüzyılını gasbetmek isteyenler yenildi"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, 15 Temmuz 2016'da Türk halkının FETÖ karşısında gösterdiği şanlı direnişin, Türkiye Yüzyılı'nın ilk işaretlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7 yıl önce meydanlara inen milletin, Türkiye'nin gelecek yüzyılını gasbetmek isteyenlere ağır bir yenilgi yaşattığını vurgulayan Altun, şunları ifade etti:

"Aziz milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de büyük bir kahramanlık sergileyerek, bağımsızlığını ve geleceğini vesayetçilerin, işgalcilerin, teröristlerin, ihanet şebekelerinin eline bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tek bir çağrısıyla sokaklarda, havalimanlarında, meydanlarda direniş için bir araya gelen kahramanlarımızın iman dolu yüreği, Türkiye Yüzyılı'nı başlatan irade oldu. O gece yüzlerce insanımız vatan uğruna şehit oldu. Biz de şehitlerimizi ve gazilerimizin bu kahramanlıklarını 'Yüzyılın Kahramanları' sloganıyla tüm dünyaya anlatarak, onların hatıralarını yaşatmayı amaçlıyoruz. Bir kez daha 15 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

AA