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Fevzi MORAY
Türkiye

Fevzi MORAY

[email protected]

20 Temmuz 2022, 11:18

Bayram,  yeniden hortlayan korona, aşırı sıcaklar derken bir ay sonra şükür  yine birlikteyiz. İlginizi çekmek adına kısa yazmaya devam diyorum!

Zamanı geri sarıp okul çağına döndüğümde   Amerika’dan ülkemize  yardım adı altında gönderilen  süttozu,  peynir ve benzeri malzemelerle tanışıyorduk.  Yardımın   en ilgi çekici yanı, kutularının dış yüzündeki   Türkiye- ABD  birlikteliğini simgeleyen amblemdi! 

Aslında   Amerika,  soğuk savaş döneminde ( 1945-1990 )  Türkiye dahil  16  stratejik ülkeyi   komünist bloğa  kaptırmamak için  çıkar  eksenli çalışmalarına  hız vermekteydi.  

Amblemde yazılanların ne kadar doğru  tespit olduğunu ancak yıllar sonra anlayabilmiştik.  

Aslında  yardımların altını biraz eşelediğimizde insanın aklına  bazı şeyler takılmıyor  değildi.

Örneğin, nasıl oluyordu da süt tozları okullarda çocuklara  zoraki içiriliyordu! Verimli meralarımızda  otlayan hayvanlarımızın  bırakın bizi tüm dünyayı besleyebilecek  sütü mü  tükenmişti?  Gayeleri neydi   doyumsuz batının  ve   ülke yönetimine  getirdikleri   içimizdekilerin!?  (  Acaba beynini kullanamayan, bilgi yoksunu,  vasıfsız ve  etkisiz bir nesil olmamız mı isteniyordu, hedeflerine ulaşmaları için?! )

Konu  piyon ülkeleri sömürmek  olunca, Osmanlı’nın  icraatlarını  da yabana atmayalım. Şaşaalı   döneminde  uygulanan  sömürü prensipleri bugünlerin küresel güçlerine kısmen de olsa ders ve yön verecek  nitelikteydi.                                       Zira  Osmanlı’lar da   sömüreceği ülkelerin   aklen,  fiziken ve ruhen  sivrilen çocuklarını   ailelerinden koparıp  kimilerini  bürokrat,  kimilerini  ise asker olarak eğitiyor ve  imparatorluğun  ‘önemli mevkilerinde’ görev veriyordu.

Ancak  günümüzde küresel batı,   gücünü,  gelişen teknolojiyle bütünleştirerek fark yaratmayı kafasına koymuştu. Bu maksatla harp silah, araç ve gereçlerdeki gelişmeleri  yakından  takip ediyor,  teknolojiye uygun yaptığı silahları  savaş alanlarında kullanarak  adeta tüm dünyaya  “ ben sizin babanızım ben be dersem o olur” mesajı veriyordu. 

Dünyayı tek başına yönetme konusunda  ne kadar kararlı  olduğunu,  acımasızca insanlara  uyguladığı  sayısız vahşetten  ( katliam) anlamak  mümkündür.

Çünkü her nesil, teknolojik gelişmeleri bir önceki nesle göre daha iyi değerlendirerek  başarıya ulaşıyor. Yani  “boynuz kulağı geçiyordu.”

Batının   kan emicileri, sömüreceği stratejik ülkeleri günümüzün  savaşıyla, (Psikolojik Harp/ Asimetrik Savaş )  etkisiz hale getirmek konusunda   Osmanlıyı   fersah fersah  gerilerde bıraktığını  söylemek yanlış bir tanımlama  olmaz. 

“ Büyük devlet olmanın, ve  daha da önemlisi büyük devlet olarak kalmanın en önemli şartıydı,  çıkarları için hegemonyası altındaki  ülkelere baskı  uygulayarak   emellerine  ulaşmak!.”

Yine Osmanlı hükümranlığında olduğu  gibi  askerlerle birlikte siyasetçileri, sendikacıları, sanatçıları, diplomatları  O  belirliyor, eğitiyor ve o ülkelerin önemli   mevkilerine getiriyordu.

Şimdi sizleri,  Amerika’nın ‘dünyaya  hakim olma projesini’ hiç çekinmeden dile getiren  zamanın etkin bir  ismi olan Henry Kissinger’in    sözleriyle baş başa  bırakıyorum!

1973-1977 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Henry Kissinger, Rockefeller Vakfı’ndaki konuşmasında şunları söylemişti: “Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Bizler aramızdaki vatan hainlerini hemen öldürürüz. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise, kahramana dönüştürüp, o ülkelerin üst yönetim konumlarına getiririz.”

 Amerika’nın sömürü stratejisini uzun uzadıya anlatarak yine ana konudan saptığımı biliyorum.  Hani diyordum ya “ dostu ve düşmanı tanımak  başarının yarısıdır  diye…

O nedenle  beni bağışlayınız olur mu?!  

Aslında   Amerika’nın  çıkar amaçlı yardımları başka bir yazının  konusudur. Yalnız önemsediğim bir hususu daha  sizlere aktararak kafalardaki soru işaretlerine naçizane çözüm olmak isterim. 

 Zamanınız olursa Yılmaz Özdil’in 10 Şubat 2016 tarihinde  Sözcü Gazetesinde kaleme aldığı “ süt tozu” başlıklı  aşağıdaki yazısını okumanızı  tavsiye ederim.

Süt tozu - Yılmaz Özdil - Köşe Yazıları – Sözcü (sozcu.com.tr) 

RUS –UKRAYNA SAVAŞI:  6 BÖLÜM SONU..  DEVAM EDECEKTİR.                                                         

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