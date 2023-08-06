Bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Ebru Selçuk, Çeşme’nin Çiftlikköy beldesinde, emeklilik dilekçesi verdikten sonra 17 temmuz’da ortadan kayboldu.

Kendisinden haber alamayan babası Aydın Selçuk, polise kayıp başvurusunda bulundu.



Ekiplerin başlattığı çalışmalar sonucunda Selçuk'un en son 35 NDE 92 plakalı otomobili ile İzmir- Çeşme Otoyolu'nda Alaçatı gişelerinden geçtiği tespit edildi.

Daha sonra otomobilin Adnan Menderes Havalimanı'na park edildiği anlaşıldı. Otomobil için ayrıca 18 kez park cezası kesildiği de öğrenildi.

AİLESİ PERİŞAN

Kızının kaybından büyük acı duyan Aydın Selçuk, "Kızım bir süredir dengesiz davranışlarda bulunuyordu. Dünya lideri olduğunu, özel uçağı olduğunu söylemeye başlamıştı. Belirli aralıklarla tatile gideceğini söylüyordu. Kendisinden tam 20 gündür haber alamıyorum. En son İzmir-Alaçatı gişelerde otomobiliyle görülmüş. Daha sonra Adnan Menderes Havalimanı'nda park halindeki otomobile 18 kez park cezası uygulandığını öğrendik. Her yerde olabilir, pasaportu var; yurt dışına da çıkmış olabilir. Kaybolduğu günden bu yana perişan haldeyiz. Bu süreçte çok yıprandık. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Gören ya da yerini bilen varsa, lütfen en yakın güvenlik güçlerine bildirsin" dedi.

HABER:METE YILMAZ