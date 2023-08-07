Haber: Beyza Betül Cihan

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 20 kediye karşı işlenen kezzap ve asit saldırısıyla ilgili şüpheliye 91.080 TL para cezası uygulandı.

Yaşanan olay sonrasında yapılan incelemeler sonucunda, 20 kediyi hedef alan kezzap ve asit saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ve yetkililer, olayın faillerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli tespit edildi ve gerekli hukuki işlemler başlatıldı. Şüpheliye, 20 kediye yönelik gerçekleştirdiği kezzap ve asit saldırısı nedeniyle 91.080 TL para cezası kesildi.