2023 MALİ YILI 1 KISIM TIBBİ SARF ALIMI

PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



2023 MALİ YILI 1 KISIM TIBBİ SARF ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/955739

1-İdarenin a) Adı : PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Darülaceze Cad. No:27 34384 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123145555 - 2122217703 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 MALİ YILI 1 KISIM TIBBİ SARF ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kısım/3Kalem

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Medikal Depo ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastanemiz ihtiyacına binaen sipariş (peyderpey ya da ürünün tamamı olabilir) tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. Sipariş formu elden teslim edilebileceği gibi Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi'ne gönderildiğinde tebliğ edilmiş sayılır. Sipariş çekilen kalem ve miktarlara uyulması zorunludur. Malzeme teslimatı iş günlerinde 09:00-16:00 arası yapılacak olup; nakliyat ve depoya taşınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile mal teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tıbbi sarf malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında son 3 (üç) ay kala, ileri miadlı ürünlerle değiştirecektir. Ayrıca istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir. Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar uygulanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır .



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.10.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ /SATINALMA BİRİMİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite Raporu,

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı Belgesi,

d)Tıbbı Cihaz üreticisi OEM(Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

e)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: a) İstekli, teklif edilen ürünün imalatçı / ithalatçısı olduğunda dair firma tanımlayıcı numarasını gösterir Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ya da bayisi olduğuna dair bayi numarasını gösterir Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ihale dosyasında sunacaktır.

b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin ÜTS sisteminde Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İsteklilerin bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB (Ulusal Bilgi Bankası)/ÜTS kayıtlarına ait bilgileri içeren dokümanları (ÜTS çıktıları) ihale dosyasında sunması zorunludur. İlgili belgelerin üzerinde İhtiyaç Listesi (ektedir) Sıra Numarası belirtilmelidir.

Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB/ÜTS kaydına ait belgeler verilmelidir.

Ürün set olarak isteniyorsa; sete ait UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa; set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydına ait belgeler sunulmalıdır.

Teklif edilen malzemelerin ilgili mevzuat gereğince ÜTS kaydı gerekmiyorsa imalatçı / ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bu durum Birim Fiyat Teklif Cetvelinde “Kapsam Dışı” ibaresi düşülerek belirtilecektir.

c-) İsteklilerce teklif edilen ve SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzeme listelerindeki ürünlerin SUT kodu ile barkod eşleştirmesi yapılarak ilgili belge (SGK medulla sorgulaması) ihale dosyasında ihtiyaç listesi sıra numarası belirtilerek sunulacaktır.

ç-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni ihale teklif dosyasında sunacaklardır.

d-) İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ürünün isminin yanına UBB KODUnu, SUT KODUnu ve teklif edilen ürünün MARKASInı yazmaları zorunludur. Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS Barkod numaraları Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmelidir.

e-) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022/2 sayılı ''Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri'' konulu genelge kapsamında sarf karşılığı cihaz alımlarında; Kit veya sarf karşılığı kullanılmak üzere alımına karar verilecek cihazlar 15(onbeş) yaşını geçmeyecek,cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.Hizmet alımın bir yıldan fazla süreyi aşması halinde,sözleşme süresi sonunda cihazın yaşının 15(onbeş) yılı geçmemiş olması dikkat edilecektir.

f-) Teknik Şartnamede istenen her türlü bilgi ve belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: a-)İhale sonrası istekli firmalardan demostrasyon istenecektir. İhale komisyonunun uzman üyelerince Teknik Şartname kriterlerine ve/veya klinik uygulamaya uygunluk yönünden değerlendirilecektir. Demostrasyon için istekliye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Demostrasyon yetersiz görüldüğü ürünlerle ilgili istekli firmadan tekrar demostrasyon istenebilecektir.İdare gerekli gördüğünde İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bİr) adet numuneyi teklif zarfı ve önceden hazırlanmış olan Numune Teslim Tutanağı ile beraber idare personeline teslim edecektir. Numune Teslim Tutanağında İhtiyaç Listesi Sıra Numarası, UBB Kodu, Sut Kodu ve Markası açıkça belirtilecektir. Numune olarak teslim edilen ürünler orijinal ambalajında olacaktır. Numunelerin üzerinde (her numunenin ayrı ayrı) isteklinin unvanı, ürünün adı ve markası, İhale Kayıt Numarası ve İhtiyaç Listesi Sıra Numarası yazacaktır. Aynı malzemenin numara/ölçü/size/french farkından dolayı İhtiyaç Listesinde birden fazla sırada bulunması durumunda (aynı marka ürün teklif ediliyorsa) isteklinin 2 (İki) adet numune teslim etmesi yeterli olacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Tekrar numune istenmesi durumunda idarenin yazılı talebini izleyen 3 (Üç) iş günü içerisinde idare yetkilisine Numune Teslim Tutanağı ile teslim edilecektir. İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin test, değerlendirme veya eğitim talep edebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test, analiz ve eğitim için herhangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır. Numune değerlendirme sonucunda İstekliye teslim edilebilir durumda olan numuneleri İhale süreci bittikten (sözleşmeler imzalandıktan) sonra 1 (bir) ay içerisinde iade edilecektir. Yüklenici tarafından idareye sunulan numunelerden teslim edilebilir durumda olanlar sözleşme bitiş tarihini izleyen 1 (bir) ay içerisinde teslim alınabilir. Bu süre içerisinde iade alınmayan numuneler idarece imha edilecektir. Numune vermeyen ya da numunesi teknik şartnameye uygun olmayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır. İdare, numuneler için isteklilere hiçbir ücret ödemeyecektir.

b-) İstekliler, teknik şartnameye uyduklarına dair düzenleyecekleri Taahhütnameyi ya da Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ve teklif edilen ürünlere ait katologları ihale dosyasında sunacaklardır.

c-) İstekliler teklif ettikleri ve Yerli Malı Belgesi sundukları ürünlerin listesini İhtiyaç Sıra Numaralarını da belirterek ihale dosyasında sunacaktır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.