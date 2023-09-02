Haber:Damla Oya Erman

Bu, Covid-19 pandemisinin endüstri üzerindeki yankılarının ve tüketicilerin harcama davranışlarının hala etkisini sürdürdüğü başka bir örnek.

Tur operatörü Italian Journeys'in yönetim direktörü Dino Triantafillou, "Süreç öncesi dönemde, ürün tedariki konusunda bir sorun olmadığı için rezervasyonu son dakikaya bırakma eğilimi vardı, çünkü sınırsız bir tedarik gibi görünüyordu," diyor. Ancak şimdi, tedarik sorunları ve büyük talep nedeniyle bu eğilim değişiyor ve müşteriler, istediklerini doğru fiyata alabilmek için en az altı ila on iki ay önceden rezervasyon yapmak zorunda kalıyorlar.

Triantafillou gibi İtalya'ya özgü birçok operatör gibi, şirketi bu yaz en yoğun sezonunu yaşadı. Haziran'ın başlarında, şirket ayın geri kalanı için ek rezervasyon kabul etmeme kararı aldı. Bu nedenle, müşteriler, örneğin favori Tuskan villalarını rezervasyon yapmak için çok geç beklerlerse ne olacağını bizzat gördüler.

JW Marriott Venedik Resort & Spa Genel Müdürü Cristiano Cabutti, gelecek yılın gezilerini planlamak için çok daha fazla önceden başlayan seyahatçilerin benzer bir eğilimini gözlemlediğini söylüyor. Beş yıldızlı otel, bahar 2024 için zaten rezervasyonlar aldığını söylüyor.

Ancak erken rezervasyonun faydaları sadece daha iyi bir tatil deneyimi sunma konusunda değil, aynı zamanda uçuşlar için puan veya mil tabanlı rezervasyonlar gibi bazı özel rezervasyonlarda da görülüyor. Seyahat sitesi Going'in kurucusu Scott Keyes'e göre, uçuşlar için puan veya mil tabanlı rezervasyonlar, sadece iyi bir anlaşma elde etmek için değil, aynı zamanda puan veya mil kullanma şansını elde etmek için mümkün olduğunca önce yapılması gereken en önemli rezervasyonlardır. Bu, havayollarının uçuşlarındaki ödül uygunluğuna dayanır ve her havayolu, ödül uygunluğunu belirler ve her kabin sınıfı için sınırlıdır.

Ancak erken rezervasyon yapmanın da bazı incelikleri bulunuyor. Keyes'e göre, en iyi anlaşmalar için uçak biletlerini rezerve etmek için en iyi zaman, zirve yaz tatili uluslararası uçuşları için genellikle dört ila on ay öncesine denk geliyor. Bu nedenle, eğer önümüzdeki Haziran ayında Santorini'de Aperol spritz içmeye karar verdiyseniz, en iyi fiyatı almak için önceki sonbaharı izlemeye başlamak fena bir fikir değil.

Bununla başa çıkmak için basit bir yol, uçuş izleme uyarısı için kaydolmaktır. Bu özellik, özellikle uçuşların özellikle pahalı olduğu popüler destinasyonlarda oldukça yardımcıdır.

Ayrıca, seyahat kredi kartlarının tanıtıcı tekliflerini karşılamak için önceden rezervasyon yapmanın bir avantajı olduğunu belirtmek önemlidir. NerdWallet'ten seyahat ödül uzmanı Sally French, "Planlama, o kartın minimum harcama gereksinimini karşılamak ve puanları veya mil puanlarını hesabınıza almak için yeterli zaman verir" diyor.

Son olarak, erken rezervasyon yaparsanız ve fiyat düşerse, çoğu havayolu artık cezasız değişikliklere ve iptallere izin verdiği için bu tasarrufları hala elde edebilirsiniz.

Ayrıca, gelecek yılın seyahatini şimdi planlamak, gerekli belgeleri ve tıbbi gereksinimleri düzenlemek ve almak için bolca hareket alanı sağlar. Özellikle yurtdışına çıkıyorsanız, pasaportunuzun hala geçerli olduğundan emin olmalısınız. Seyahat ödül uzmanı Sally French, bu özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın rutin pasaport yenileme işleminin 10 ila 13 hafta süreceğini şu anda tahmin ettiği için özellikle kritiktir. Ve unutmayın ki yetişkin pasaportları 10 yıl boyunca geçerli olsa da, 18 yaşın altındaki çocuklar için bu süre 5 yıla düşer.

Uzun vadeli bir tatil planlamak, diğer zaman alıcı hazırlıklar için de bolca hareket alanı sağlar. Özellikle alt-Sahra Afrika'da safari yapmaya gidenler için, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, bazı temel aşılar hakkında güncel olmanızı ve sağlık kayıtlarını toplamanızı önerir. Ayrıca, bazı aşılar ziyaretler arasındaki gereken minimum süre ile birlikte birden fazla doz gerektirir.

Erken rezervasyon aynı zamanda otelciler ve diğer işletmelerin personel, fiyatlandırma ve diğer faktörleri ayarlamalarına yardımcı olabilir. JW Marriott Venedik Resort & Spa'nın Cabutti'si, "erken rezervasyon trendinin yüksek oda fiyatlarına yol açtığını kabul ediyor, ancak bu aynı zamanda işletmelerin misafirlerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesini sağlıyor" diyor. Bu, işletmelere daha iyi tahminler yapma ve hizmetlerini daha iyi uyarlayabilme fırsatı sunar.

Son olarak, erken rezervasyon yapmak, tatilinizi şimdiden düşünmenin getirdiği duygusal olmayan tatil heyecanının tadını çıkarmanıza da yardımcı olabilir. Keyes, "Araştırmacılar, daha önce rezerve edilen gezilerden daha fazla keyif aldığınızı bulmuşlardır" diyor. "Çünkü insanlar genellikle bir yolculuğun kendisinden çok, yolculuğu beklemekten daha fazla mutluluk alırlar. Uzun vadeli rezervasyon yaparak kendinize aylarca bir şeylere dört gözle bakma fırsatı verirsiniz."