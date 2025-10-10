ANKARA (AA) - ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de yapılan 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarına ve itirazlara ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek sonuçlar açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Muhabir: Fatma Nur Candan