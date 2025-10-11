ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıklarının sürdüğü belirtilerek, 'Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya başkanlığındaki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek 2027 Avrupa Oyunları hakkında toplantı yaptı. Bakan Ersoy'un makamında gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya, aynı zamanda 2027 Avrupa Oyunları Koordinatörü olan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır da eşlik etti.' denildi.

2027 Avrupa Oyunları'na ilişkin hazırlık çalışmaları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tanıtım ve bilgilendirme sunumu yapıldığı kaydedilerek, 'Sunumda, oyunların ülkemize tanıtım, turizm, kültürel diplomasi ve spor altyapısı bakımından sağlayacağı katkılar değerlendirilirken, bakanlıklar arası iş birliği alanları konuşuldu. Ülkemizin 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na adaylık sürecinin de değerlendirildiği toplantıda, İstanbul'un kültürel mirasının ve tarihsel öneminin en üst seviyede anlatılması benimsendi.' ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Fatih Çakmak