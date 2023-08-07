Haber: Damla Oya Erman

Uzun süreli ekran kullanımının etkilerinden biri, gözyaşlarının çok hızlı buharlaşması sonucu meydana gelen kuru göz sendromudur.

İç göz kapakları, gözleri nemli ve korunmuş tutan bir madde salgılayan meibomian bezleri adı verilen sıralar halindeki küçük bezlerle kaplıdır. Dr. Jean Carruthers, Vancouver'daki British Columbia Üniversitesi Göz Hastalıkları Bölümü'nde klinik profesörü, açıklamasında bu bezlerin gözleri nemli ve korunmuş tutan bir madde salgıladığını belirtti.

"Normal göz kırpma, meibomian bezlerini aktive eder" dedi. Kişi ekrana baktığında göz kırpma oranının %66 azalabileceğini belirtti. Eğer gözler yeterince kırpılmazsa, bezler tıkanabilir ve zamanla zarar görebilir.

"Sağlıklı bir gözyaşı filmi olmadan gözler kurur, ışığa hassaslaşır ve tahriş olur" dedi.

Mayo Clinic'e göre kuru göz sendromunun belirtileri şunlar olabilir: Göz kızarıklığı, yanma veya kaşıntılı his, ışığa hassasiyet, gözlerde ve çevresinde mukus, gözde yabancı cisim hissi, sulu gözler, bulanık görme veya göz yorgunluğu, gece sürüşü zorluğu.

Carruthers, kuru göz sendromunu azaltmaya yardımcı olacak dört yol paylaştı:

1- Geçici rahatlama için göz damlalarını veya yapay gözyaşlarını deneyin

Bu ürünler gözleri kayganlaştırmaya, gözyaşlarının buharlaşmasını azaltmaya ve iyileşmeyi teşvik etmeye yardımcı olur.

2- Göz kapaklarınızı iyi bir şekilde bakımını yapın

Bir durum olan marginal blefarit, kirpiklerin köklerinde iltihaplanmaya neden olur ve aynı zamanda her bir kapağın meibomian bezlerinin ağızlarını şişirir, bu da kuru göze yol açabilir.

3- Bilgisayar veya telefon kullanımından kısa mola verin

Uzun süreli ekran kullanımı sırasında uzmanlar 20-20-20 kuralını takip etmeyi önerirler. Bu, her 20 dakikada bir 20 saniyelik bir mola verip 20 feet uzaklıktaki bir hedefe bakmayı içerir.

4- Gerektiğinde bir doktora görün

Yukarıdaki adımları denemeye rağmen kuru gözler devam ederse, iç göz kapaklarında bulunan meibomian bezleri tıkanmış veya zarar görmüş olabilir.

Bu durumda, daha ileri tedaviler için bir göz doktoruyla danışmanın akıllıca olacağını belirtti.

"Daha yeni tedavi seçenekleri, bezin fonksiyonunu tıkamak ve geri yüklemek için radyo frekans tedavisini içerir" dedi.