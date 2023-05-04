T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2020/853 Esas

Davacı HAYDAR KIY ile Davalılar ANIL SABANCI, ÇETİN ŞANCI, GÜLAY KINAY, HASAN ŞANCI, METİN SABANCI, MUZAFFER ŞANCI, NAİME UZAR, NEŞE ÇETİN, NURAY ERGİN, REMZİYE KANTEKİN, SALİHA SABANCI, ŞENAY VARDAR, TÜLAY SABANCI, UTKU SABANCI, YUSUF ŞANCI arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle; Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, karar kesinleştiğinde iki hafta içerisinde talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Gaziosmanpaşa Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, Yargılama giderlerinin görevli Mahkemece değerlendirilmesine, hususlarının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 03/07/1945 doğumlu 22214290978 TC kimlik numaralı ÇETİN ŞANCI'ya İLANEN TEBLİĞ olunur.25/04/2023