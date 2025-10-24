KAYSERI (AA) - Göğüs ve sol omuz ağrısı şikayetiyle 11 Ekim'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 49 yaşındaki Mehmet Öztemir'e anjiyo işlemi uygulandı.

Sol kalp damarında tıkanıklık tespit edilen ancak açık kalp ameliyatı olmak istemeyen Öztemir, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevk tarihi 16 Ekim'de Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Öztemir ile aynı gün 74 yaşındaki annesi Ayten Öztemir de göğüs ve sol omuz ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.

Birbirlerinden habersiz anne ve oğluna, Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Şahin tarafından yapılan anjiyoda kapalı damarlar açılarak stent takıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından anne ile oğlu, üç gün yoğun bakımda, bir gün de serviste olmak üzere yan yana odalarda tedavi gördü.

Anne ve oğlu, tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edildi.

'Yoğun bakımda yan yana odalarda durduk ama onun benden haberi yoktu'

Mehmet Öztemir, AA muhabirine, ilk başta göğsünde daralma, sol omzunda büyük acı hissettiğini ve ağrının yaklaşık 4 saat sürdüğünü söyledi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevkinin yapıldığı Kayseri Şehir Hastanesine 16 Ekim'de gittiğini anlatan Öztemir, 'Aynı gün annemin de acil servisten Ömer Hoca'ya müracaatı oluyor. Bunlardan haberim yok. Kendi derdimle geliyorum. Ben de anjiyo için gelirken, annem de aynı şekilde geliyor. Annemin de aynı kalp damarından tıkanıklığı var.' dedi.

Annesinin rahatsızlığını hastanede babasından öğrendiğini belirten Öztemir, şunları kaydetti:

'Annemle hiç görüşmedik ama annemden her saniye haberim vardı. Yoğun bakımda yan yana odalarda durduk ama onun benden haberi yoktu. Babamla telefon görüşmemiz oldu. Aslında babam ağzından kaçırdı ve 'Annenizle beraber artık yan yana yatarsınız' dedi. Ben de anneme hiç belli etmedim. Yoğun bakımda her zaman kalkabilme ihtimalimiz olmadığından fırsat bulduğum anlarda odanın kapısına gelip sedyede uyuyan anneme birkaç kez bakıp duygusal anlar yaşadım.'

'Onun burada olacağını hiç hissetmedim'

Anne Öztemir de acıyla hastaneye başvurduğunu ve oğluna durumunu söylemediğini ifade etti.

Oğlunun üzülmesini istemediğini dile getiren anne Öztemir, 'Anjiyo olduğum yerde 'Mehmet Öztemir' diye bir ses duydum. 'Yanlış duyuyorum, o burada olamaz, o evde' dedim. Telefonda konuşuyorum 'Mehmet evde' diyorlar. Onun burada olacağını hiç hissetmedim. Aklıma bile gelmedi. Demek ki Mehmet'i o zaman anjiyoya çağırıyorlarmış. Oğlumu gördüğüm için çok mutluyum. Hocamı da çok seviyorum. Benim dördüncü anjiyom oldu.' diye konuştu.

'Hem annenin hem oğlunun aynı damarları tıkalıydı'

Doç. Dr. Ömer Şahin de anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu, ilaç tedavilerine başlandığını belirtti.

Meslek hayatında ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini dile getiren Şahin, 'İkisinin aynı seansta, farklı laboratuvarlarda damarlarını açtık. Tesadüftür ki hem annenin hem oğlunun aynı damarları tıkalıydı. İkisinin de damarlarına stent koyarak şifayla yoğun bakımımıza aldık. İki hastanın da damarlarını stentle açtık. Bu bizim için de bir tesadüf oldu. Sonu güzel bitti ve mutlu bir tesadüf oldu.' dedi.

Muhabir: Muhammed Kısır