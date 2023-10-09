İstanbul

Türkiye'nin tek halk müzikleri festivali olan ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altında gerçekleştirilecek etkinlikte bu yıl Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi ile Beninli sanatçı Angelique Kidjo sahne alacak.

Sanat Hayattır Derneğince hazırlanan festivalin sanat yönetmenliğini üstlenen Yavuz Bingöl, yarın başlayacak festivali değerlendirdi.

Bingöl, festivali her sene geliştirdiklerine işaret ederek, "Yaş aldıkça daha heyecanlı daha güzel yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Dernek olarak uzun yıllardır farklı projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Bingöl, "Ben bir ozan çocuğuyum. Her zaman bir hayalim vardı. Eskiden karşımıza çıkan, 'Caz festivali 30 yaşında', 'Rock festivali 25 yaşında' gibi reklamları gördüğümde, 'Bu kadar ozanın yetiştiği bir coğrafyada niye geleneksel hale gelmiş bir halk müzikleri festivali yok?' diyerek hayıflanır, üzülürdüm. Dernek olarak 5 yıl önce bu düşünceyle bir yola girmiş olduk. Haksızlık etmeyeyim Anadolu'da farklı illerde türkü festivalleri yapılıyor ama bu boyutta bir festival yoktu. İnşallah uzun yıllar devam eden bir festival olur." diye konuştu.

"Kubat, Oktay Kaynarca ve Murat Dalkılıç ile aynı sahneyi paylaşacağız"

Yavuz Bingöl, festivalde dünya çapında ünlü isimlerden Emel Mathlouthi ve Angelique Kidjo'nun Türkiye'ye geleceğinin altını çizerek, "Festivalin finalinde de Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı olması vesilesiyle, Veysel'i senfoniyle buluşturuyoruz. Kubat, Oktay Kaynarca, Murat Dalkılıç ve ben olacağım. Birlikte aynı sahnede buluşacağız. Bunun için ayrıca heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki yıllarda festivale katılan yabancı sanatçıların çok memnun ayrıldıklarını dile getiren Bingöl, "Her zaman festival sonunda İstanbul ve AKM'ye hayranlıklarını dile getiriyorlar. Biz de onları olabildiğince iyi ağırlamaya gayret ediyoruz. Sanatçılarımızla konserden sonra sohbet ediyoruz. Kültür alışverişimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bingöl gelecek yıllarda, yerel zenginliklerin daha fazla tanıtıldığı, bir haftaya yayınlan bir etkinlik yapmayı arzuladıklarını söyledi.

Daha önce ağırladıkları sanatçılarla ilişkilerinin devam ettiğini kaydeden sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Azize Mustafazade'den Paco Pena'ya, Hümayun Şeceryan'dan Alim Kasımov'a, Buika'dan Hindi Zahra'ya kadar çok önemli dünya starları ülkemize geldi. Hala görüşmeye devam ediyoruz. Yeniden festivale katılmak istiyorlar. Önümüzdeki yıllarda tekrar ağırlamaktan onur duyarız. Festivalimiz sadece İstanbul'da düzenlenen bir müzik organizasyonu olarak görülmemeli. Aynı zamanda Türkiye'nin etki alanındaki tüm coğrafyalarda bir karşılığı var. Oralara da etkisi oluyor." diye konuştu.

Festivalde 2 panel düzenlenecek

Festival, geçen yıl hayatını kaybeden kadın ozan Şahsenem Bacı'ya ithaf edildi.

Etkinlik kapsamında "Şahsenem Bacı ve Müziği" başlıklı panel, yarın 17.00'de gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Sevilay Çınar, Doç. Dr. Seher Tetik, Reşit Akay Yanlıç ve Yavuz Bingöl'ün konuşmacı olduğu panelde, Şahsenem Bacı ve müziği ele alınacak.

Yazar Alev Alatlı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı, yazar İskender Pala, 12 Ekim'de "Tarih ve Müzik" konulu panele katılacak. Halk müziklerinin kültürel bağlamdaki etkilerinin değerlendireceği panel 17.00'de başlayacak.

Geleneksel enstrümanlar sergisi ile bağlama yapım atölyesi de festivalde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatçı Feridun Obul tarafından hazırlanan "Anadolu'nun Kadim Enstrümanları Sergisi", AKM Türk Telekom Sahnesi fuayesinde açılacak. Ziyaretçiler sergide, Obul tarafından seçilmiş orijinal ve replika enstrümanları görebilecek.

Festivalde 12 Ekim'de yapılması planlanan Riff Cohen konseri, ülkesinde yaşanan son olaylar nedeniyle sanatçının isteği üzerine iptal edildi.

AA