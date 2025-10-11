İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 'İletişimde 5G Devri' dosyasının bu haberinde, Türkiye'de kullanılmaya başlanacak 5G teknolojisinin bankacılık ve finans sektörüne etkisi ele alındı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Okan Acar, 5G'nin finansal işlemlerin hızını ve güvenilirliğini artırarak, büyük veri ve yapay zeka tabanlı hizmetlerin gerçek zamanlı olarak daha etkin bir şekilde sunulmasına olanak tanıdığını söyledi.

Acar, 5G'nin yüksek hızı ve düşük gecikme süresinin, finansal işlemlerin hızını ve güvenilirliğini artırma potansiyeline sahip olduğunu, büyük veri ve yapay zeka tabanlı hizmetlerin gerçek zamanlı gelişimine de kritik katkılar sağladığını belirterek, 'Bu sayede gelişmiş şifreleme ve gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ile işlem güvenliği de önemli ölçüde artıyor. ' ifadesini kullandı.

Sistemin yüksek kapasitesi sayesinde finans kurumlarının, büyük veri setlerini anında işleyerek yapay zeka algoritmalarını daha etkin kullanabildiğini dile getiren Acar, bunun kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler, anlık kredi kararları ve artırılmış gerçeklik destekli mobil bankacılık deneyimleri gibi yeni nesil hizmetlerin temelini oluşturduğunu söyledi.

'5G, bankacılık operasyonlarında otomasyonu hızlandırarak maliyetleri düşürüyor ve finansal kapsayıcılığı artırıyor'

Acar, 5G ile ortaya çıkan potansiyelin hayata geçirilebilmesinin, altyapının ülke genelinde yaygınlaşmasına ve finans kurumlarının kendi BT altyapılarını bu dönüşüme uyarlamasına bağlı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

'5G, bankacılık operasyonlarında otomasyonu hızlandırarak maliyetleri düşürüyor ve finansal kapsayıcılığı artırıyor. IoT (Nesnelerin İnterneti) entegrasyonu ile akıllı ev finansal hizmetleri veya araç bankacılığı gibi yenilikçi dijital bankacılık deneyimlerinin önünü açıyor. Bu dönüşümden en iyi şekilde faydalanmak için güçlü bir BT altyapısı, telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği, gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda pilot projeler ve AI/ML yetkinliklerinin geliştirilmesi kritik öneme sahip. Ancak bu süreçte, hız ve bağlantı kapasitesindeki artış kadar veri güvenliği, regülasyon uyumu ve müşteri mahremiyetinin korunması da dikkatle yönetilmesi gereken konular arasında yer alıyor.'

Okan Acar, veri yönetimi ve siber güvenlik protokollerinin güçlendirilmesinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyumluluğuyla birlikte hassas finansal verilerin korunmasını sağladığını dile getirerek, 5G teknolojisinin, finansal işlemlerin hızını ve güvenilirliğini artırarak, büyük veri ve yapay zeka tabanlı hizmetlerin gerçek zamanlı olarak daha etkin bir şekilde sunulmasına olanak tanıdığını anlattı.

Bu durumun, süreç optimizasyonu ve en iyi uygulamaların benimsenmesi konularında da yeni fırsatlar sunabileceğini ifade eden Acar, 'Özellikle 5G'nin düşük gecikme süresi, finansal kurumların daha hızlı ve güvenilir veri analizi yapmasına ve müşteri deneyimini iyileştirmesine katkı sağlayabilir.' dedi.

Acar, tüm bu gelişmelerin, finansal kurumların teknolojiye temkinli ve kademeli bir geçiş stratejisiyle yaklaşmasını, hem güvenlik hem de operasyonel sürdürülebilirlik açısından dengeli adımlar atmasını gerektirdiğini söyledi.

'Mobil bankacılık hizmetlerinde hız, güvenlik ve çeşitlilik bakımından yeni bir dönemin başlama potansiyeli var'

Acar, 5G teknolojisi sayesinde düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişliği sayesinde finansal işlemlerin neredeyse anlık gerçekleşebileceğini kaydederek, 'Mobil bankacılık hizmetlerinde hız, güvenlik ve çeşitlilik bakımından yeni bir dönemin başlama potansiyeli var.' diye konuştu.

Düşük gecikme süresinin müşteri deneyimini güçlendirirken sahtekarlık önleme ve risk yönetimi sistemlerinin de gerçek zamanlı çalışmasını mümkün kılabileceğini belirten Acar, temassız ödeme yöntemlerinin (QR kod, NFC) 5G ile çok daha hızlı ve güvenli hale gelebileceğini ifade etti.

Acar, 5G'nin sunduğu kapasitenin, artırılmış gerçeklik ve sanal müşteri temsilcisi uygulamalarını da mümkün kılabileceğini, böylece müşterilerin mobil cihazlarından 'sanal şube' deneyimi yaşayarak daha etkileşimli bir bankacılık hizmeti alabileceklerini bildirdi.

'5G, arbitraj fırsatlarının daha hızlı değerlendirilmesine imkan tanıyabilir'

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, 5G'nin piyasa işlemlerine etkisini değerlendirirken, '5G'nin en kritik özelliklerinden biri olan düşük gecikme süresi, yüksek frekanslı alım-satım yapan kurumlara önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir.' dedi.

Söz konusu avantajın piyasaların likiditesini artırırken volatiliteyi de yükseltebileceğini söyleyen Acar, 'Milisaniyeler düzeyinde kazanılan hız, arbitraj fırsatlarının daha hızlı değerlendirilmesine imkan tanıyabilir.' ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerin beraberinde bazı riskleri de getireceğine işaret eden Acar, işlemlerin hızlanmasının, regülasyon ve denetim kurumlarının mevcut gözetim altyapılarının yetersiz kalmasına neden olabileceğini söyledi.

Acar, New York Borsası'nda düşük gecikmeli bağlantılar sayesinde arbitraj işlemlerinin hızlandığının rapor edildiğini belirterek şunları ifade etti:

'Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, 5G ve ultra düşük gecikmeli ticaretin piyasalar için yeni denetim zorlukları doğurabileceğini vurgulamıştır. Ani fiyat dalgalanmaları veya 'flash crash' olarak bilinen ani piyasa çöküşleri daha sık görülebilir. Bu nedenle denetim kurumlarının da aynı hızda veri işleyebilecek teknolojik altyapılar geliştirmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Ayrıca 5G ile birlikte sınır ötesi işlemler çok daha hızlı gerçekleşeceğinden, yalnızca ulusal değil uluslararası düzeyde regülasyon uyumu ve koordinasyonu önem kazanacaktır. Bu bağlamda 5G, finansal piyasalarda hem fırsat hem de regülasyonel açıdan yeni bir sınav anlamına gelmektedir.'

5G teknolojisi etkin çözümler sunarken, yeni güvenlik risklerini beraberinde getirebilir'

Acar, 5G'yi yalnızca riskleri artıran ya da yalnızca çözümler üreten bir teknoloji olarak görmenin doğru olmadığını vurgulayarak, '5G teknolojisi etkin çözümler sunarken, yeni güvenlik risklerini beraberinde getirebilir.' dedi.

Bankaların bu yeni ekosisteme uyum sağlayacak güvenlik stratejilerini zamanında geliştirmelerinin önemli olduğunu söyleyen Acar, hız artışı ve beraberinde gelen yeni protokollerin siber saldırı yüzeyini genişletebileceğini ifade etti.

Acar, bu durumun, özellikle DDoS gibi yük odaklı saldırılarda artışa yol açabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bazı durumlarda yeni teknolojilerin beraberinde getirdiği güvenlik önlemleri bile yeni zafiyetlere sebep olabilmektedir. Bu durum aslında teknolojinin doğası gereğidir, önce ürün veya teknoloji geliştirilir, ardından zafiyetler ve güvenlik açıkları ortaya çıkar, sonrasında bu açıklar kapatılarak güvenlik mekanizmaları daha da gelişir. Yani teknoloji geliştikçe güvenlik sistemleri de aynı hızda gelişmek zorunda kalır. Bu döngü, karşılıklı olarak birbirini besleyen bir yapıya sahiptir.'

Acar, 5G teknolojisinin teknik olarak bir veri iletim altyapısı olduğundan, bu hizmeti bankalar değil internet servis sağlayıcılarının sunacağını belirterek, 'Mobil ve internet şube, dijital cüzdan, ödeme sistemleri gibi Türk bankacılık sisteminin dijital kanalları, 5G'nin avantajlarını kullanmaya büyük ölçüde hazır durumdadır.' dedi.

Bu teknolojinin müşteriye yansımasının büyük ölçüde internet servis sağlayıcılarının altyapı yatırımlarına bağlı olduğunu dile getiren Acar, bankaların, servis sağlayıcılarının sunduğu hız ve düşük gecikme avantajlarını servislerine entegre ederek müşteri deneyimini güçlendireceğini söyledi.

Okan Acar, bankaların mevcut mobil ve internet bankacılığı platformlarının, 5G'nin sağlayacağı hız ve düşük gecikmeden faydalanabilecek esneklikte tasarlandığına işaret ederek, bankaların görevinin servis sağlayıcılarının sunduğu altyapı üzerinden daha hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu hizmetler geliştirmek olduğunu ifade etti.

5G altyapısının yaygın ve güçlü olmasının bankaların sunduğu dijital hizmetleri de o ölçüde hızlı, kesintisiz ve gelişmiş hale getireceğini belirten Acar, bankalar tarafında odak noktasının uygulama performansı, güvenlik, müşteri deneyimi ve yeni servisler geliştirmek olacağını kaydetti.

Muhabir: Mahmut Çil