ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki işyurdu müdürlüklerinde bulunan atölyelerde 70 bin hükümlü ve tutuklu üretim faaliyetlerine devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, mevcut mesleklerini geliştirmek, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu endüstriyel, el işi, inşaat-onarım, gıda, tarım-hayvancılık, sosyal tesis işletmeciliği ve hizmet sektörü gibi 6 ana başlıkta, 200'den fazla işkolunda faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki 377 İşyurdu Müdürlüğünde bulunan 1700 atölyede hükümlü ve tutuklular birçok alanda mesleki kurs ve eğitimler alıyor, 70 bin hükümlü ve tutuklu üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

İşyurdu müdürlükleri kontrolünde yürütülen faaliyetlerde çalışan tutuklu ve hükümlüler iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor.

Hükümlü ve tutuklulara çalışmaları kapsamında gündelik ücret ödeniyor, çalışan hükümlü ve tutuklular günlük iaşe bedelleri alıyor. Hükümlü ve tutuklulara mesleki alanda kazanmış oldukları işbaşı eğitimlerine uygun çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri de veriliyor.

Ürünler, mağazalarda satışa sunuluyor

Ayrıca, işyurdu atölyelerinde üretilen ürünler, işyurtları mağazaları aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

İşyurtları bünyesinde üretilen gıda ürünleri ELBAN, tekstil ürünleri ADEMODA, mobilya ve metal ürünleri ADNORA, hediyelik eşyalar ZENBAY, gümüş ve yarı kıymetli taşlar ADSİM, deterjan ve kozmetik ürünler ADVEM markasıyla satışa sunuluyor.

Düzenlenen fuarlara 570 bin kişi katıldı

İşyurtları Kurumu, hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtılması ve ürünlerin pazarlanması amacıyla birçok ilde fuarlar da düzenliyor.

Bu yıl 3-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Edirne Fuarı'nı 113 bin 906 kişi ziyaret etti. Edirne'nin yanı sıra Kırıkkale, Van ve Ankara fuarlarını ziyaret eden toplam kişi sayısı 570 bine ulaştı.

2015'ten bu yana ülke genelinde 37 ilde İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı düzenlendi. Bu yıl ayrıca 14-18 Kasım tarihleri arasında Mersin'de de fuar açılması planlanıyor.

Muhabir: Buğrahan Ayhan