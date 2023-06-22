Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleşecek festivalin basın toplantısı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda yapıldı.

Festival Başkanı Aşkın Özcan, "Başka Bi' Festival" sloganıyla yolculuğuna devam eden etkinliğe ilişkin, "Bu yıl da alışılmışın dışında, etkinliklerle sadece sanatın konuşulduğu bir festival olmaya çalışacağız." dedi.

Festivalin artistik direktörü Abdulhamit Güler, bu yılki organizasyonda yapay zekaya odaklanacaklarını belirterek, "Katılımcıların tamamının katkısıyla yapay zeka vasıtasıyla bir şeyler üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Engelliler için özel gösterimlerin yapılacağına işaret eden Güler, ödül alan filmlerden bazılarının işitme ve görme engellilerin anlayacağı hale getirileceğini dile getirdi.

Danışma kurulunda yer alan Merve Sena Kılıç ise şimdiye kadar birçok kısa film festivalinde yer aldığını vurgulayarak, "Bu festival, ayakları yere basan, ne yapmak istediğini bilen, geleneğe bağlı ve yeniliklere açık bir festival." diye konuştu.

Toplantıya ön jüriyi temsilen yönetmen Merve Özen ile festival takipçileri de katıldı.

Festival başvuruları 20 Eylül'e kadar sürecek

Kısa film yarışmasına bugünden itibaren 20 Eylül'e kadar başvurular alınacak.

Yönetmenler başvurularını uluslararası festival platformu "filmfreeway.com" üzerinden yapacak.

Etkinlikte, kısa film yarışmasının yanı sıra birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşması, atölye ve film gösterimi de yapılacak.

Festivalin 19 Kasım'da yapılacak ödül töreninde en iyi kurmaca, en iyi belgesel ve en iyi animasyon filmin sahibi 15'er bin liralık para ödülünün sahibi olacak.

En iyi deneysel filmin sahibi ile Ayşe Şasa anısına verilen "Genç Öncüler Özel Ödülü"nü kazanan projeler 7 bin 500 lira ödül alacak.

Lise kategorisinde birinci olan yapım 7 bin 500 liralık ödülün yanı sıra İstanbul Sinema Evi (İSE) tarafından verilecek sinema eğitimini kazanacak. İkinci ve üçüncülük ödüllerinin sahibine de İSE tarafından sinema eğitimi verilecek.

Yapım Desteği Ödüllerinde, en iyi senaryolardan birine İSE tarafından 30 bin lira nakdi destek, ikinci en iyi senaryoya ise Unity Production tarafından post prodüksiyon hizmet ödülü takdim edilecek.

Festivalin bu yılki danışma kurulunda yapımcı Halil Kardaş, akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, belgesel yönetmeni ve yapımcı Merve Sena Kılıç, yayıncı ve yazar Cevat Özkaya ile editör ve yazar Asım Öz yer alıyor.

Ön jüride ise Emre Sefer, Ömer Güler, Merve Özen, Meryem Sena Metin ve Yusuf Emirdar görev alacak.