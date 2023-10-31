Haber: Mert Osman Erman

Saldırganların kim olabileceğini belirtmedi.

Federal bakanlar, birinin bunu "yıkıcı siyaset" olarak nitelendirdiği suçlamaları reddetti.

Ancak hükümetin bu bildirimlerin ardındaki nedeni açığa çıkarmak için "soruşturma yapacaklarını" ekledi.

Şu ana kadar yaklaşık bir düzine muhalefet politikacısı, Apple'dan mesaj aldıklarını doğruladı. Liste, Kongre partisinden Shashi Tharoor ve KC Venugopal, Trinamool Kongresi'nden Mahua Moitra ve Shiv Sena UBT'den Priyanka Chaturvedi gibi milletvekilleri içeriyor.

Kongre lideri Rahul Gandhi, ofislerinde çalışan birçok kişinin uyarı aldığını da belirtti.

"Korkmuyoruz. Ne kadar telefon dinlemek isterseniz yapabilirsiniz, umurumda değil. Telefonumu almak istiyorsanız, size vereceğim" dedi.

Siddharth Varadarajan gibi bazı gazeteciler, The Wire haber sitesinin kurucu editörü de dahil olmak üzere mesaj aldıklarını söyledi.

Federal bilgi teknolojisi bakanı Ashwini Vaishnaw, hükümetin Apple'ı "iddia edilen devlet destekli saldırılar hakkında gerçek, doğru bilgilerle soruşturmasına katılmaları için" davet ettiğini X üzerinden paylaştı.

Kullanıcılar için destek sayfasında Apple, "devlet destekli saldırganların çok iyi finanse edildiğini ve sofistike olduklarını, saldırılarının zaman içinde evrildiğini" söylüyor ve "çok az sayıda belirli kişiyi ve cihazlarını hedeflediklerini" ekliyor.

Ayrıca tehdit bildirimlerini neyin tetiklediği hakkında daha fazla ayrıntı veremeyeceğini belirtiyor, çünkü "bu, devlet destekli saldırganların gelecekteki tespitten kaçınmak için davranışlarını uyarlamalarına yardımcı olabilir".

BBC, Apple'a gönderilen sorulara yanıt almadı.

Teknoloji analisti Prasanto K Roy, şirketlerin büyük ölçekli, koordineli kötü amaçlı yazılım saldırılarını tespit etmek için etkinlik desenlerini aradığını ve teknik olarak bunu belirli bir ülkeden geliyor gibi atfetmenin mümkün olduğunu söyledi.

"Teknik olarak, bu, belirli bir aktörle ilişkilendirmek istemeyen Apple'ın kullanmak istemeyeceği bir şeydir" dedi.

Salı günü, Hintli siyasetçiler ve gazeteciler, Apple'dan aldıkları mesajı X üzerinden paylaştılar ve hükümetin Bharatiya Janata Partisi (BJP) üyelerinin henüz bildirimi almadığını belirtenler oldu.

Priyanka Chaturvedi, "sadece muhalefetin gözetim notunu aldığını komik, hatta algoritma seçiminde seçiciydi!" dedi.

Ancak günün ilerleyen saatlerinde, BJP milletvekili Rajeev Chandrasekhar, mesajı aldığını belirten meslektaşı Piyush Goyal'ın da uyarı aldığını söyledi.

"Apple'ın bu cihazlar hakkında iddia ettiği bir dizi soruyu yanıtlaması gerekiyor" dedi ve NDTV haber kanalına ekledi.

Apple'dan gelen bir uyarıyı da bağlı bir şekilde 2022'de yapılacak genel seçimle ilişkilendiren Aam Aadmi Parti milletvekili Raghav Chadha, "ayrıca soruşturmacı ajanslar tarafından sürekli baskı altında olan muhalefetin genel baskı altında olduğu daha geniş saldırılar içinde değerlendirilmelidir" dedi.

BJP liderleri, hükümetin rolünün "temelsiz" olduğunu ve bildirimde ne anlatıldığının Apple'a ait olduğunu belirttiler.

"Ayakkabıyı giydirilmeye çalışılan kişinin ayağında bir ayak olmalıdır" diyen BJP'nin IT departmanıyla ilgilenen Amit Malviya, "Muhalefetin hükümetle ilgili sorunu yok ve bu nedenle bu yanlış iddialara başvuruyorlar" dedi.

Priyanka Chaturvedi, Başbakan Narendra Modi'ye hitaben yazılmış bir mektubu yayınladı ve telefonuma erişmeye çalışan 'devlet' içinde kimin olduğunu araştırmasını istedi.

Hindistan'da bazı muhalefet liderleri daha önce Modi hükümetini gözetim altına aldığı suçlamalarında bulunmuştu.

2019'da WhatsApp, Pegasus adlı bir casusluk yazılımının İsrail firması NSO Group tarafından hedeflenenler arasında Hintli gazeteciler ve aktivistlerin olduğunu söyledi. NSO, yalnızca hükümet kurumlarıyla çalıştığını söyledi.

2021'de Hint websitesi The Wire, binlerce telefon numarasının sızdırılmış bir veritabanında yer aldığını, bunların çoğunun NSO'nun hükümet müşterileri tarafından listelendiğini bildirdi.

Ve geçen yıl New York Times, Hindistan'ın 2017'de savunma anlaşması kapsamında İsrail'den Pegasus'u satın aldığını bildirdiğinde bir siyasi fırtına kopmuştu.

Modi hükümeti, kullanıcıların bilgisi dışında akıllı telefonları enfekte edebilen ve neredeyse tüm verilerine erişebilen casus yazılımı satın aldığını reddetti.