Ankara

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Altın Ligi'nde oynadıkları dört karşılaşmada üç galibiyet elde eden bir de mağlubiyet yaşayan milli takım, A Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

Lig usulüne göre oynanan ve altı haftadan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan üç takım, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan da Dörtlü Final'de mücadele edecek.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

Yarın: Türkiye-Portekiz (Ankara)

17 Haziran Cumartesi: Türkiye-Danimarka (Ankara)

Puan durumu:

Sıra Ülkeler Oynanan Galibiyet Mağlubiyet Puan 1 Türkiye 4 3 1 8 2 Danimarka 3 2 1 6 3 Portekiz 3 1 2 4 4 Romanya 4 1 3 3 Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı

AA