SOFYA (AA) - Türkiye, 102 yıllık tarihinde 356'sı resmi, 287'si özel toplam 643 maç oynayıp 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 276'sı deplasmanda, 277'si Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 881 gol attı, kalesinde 922 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 643 müsabakanın 557'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 643 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 26'ncı maç​​​​​​​

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 26'ncı sınavını Bulgaristan karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 18'i resmi, 7'si özel 25 maça çıkan milliler, 13 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 39 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih Maç Organizasyon Sonuç
12.10.2023Hırvatistan-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
15.10.2023Türkiye-LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
18.11.2023Almanya-TürkiyeÖzel2-3
21.11.2023Galler-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
22.03.2024Macaristan-TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya-TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya-TürkiyeÖzel0-0
10.06.2024Polonya-TürkiyeÖzel2-1
18.06.2024Türkiye-GürcistanEURO 20243-1
22.06.2024Türkiye-PortekizEURO 20240-3
26.06.2024Çekya-TürkiyeEURO 20241-2
02.07.2024Avusturya-TürkiyeEURO 20241-2
06.07.2024Hollanda-TürkiyeEURO 20242-1
06.09.2024Galler-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-0
09.09.2024Türkiye-İzlandaUEFA Uluslar Ligi3-1
11.10.2024Türkiye-KaradağUEFA Uluslar Ligi1-0
14.10.2024İzlanda-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi2-4
16.11.2024Türkiye-GallerUEFA Uluslar Ligi0-0
19.11.2024Karadağ-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi3-1
20.03.2025Türkiye-MacaristanUEFA Uluslar Ligi3-1
23.03.2025Macaristan-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-3
07.06.2025ABD-TürkiyeÖzel1-2
10.06.2025Meksika-TürkiyeÖzel1-0
04.09.2025Gürcistan-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri2-3
07.09.2025Türkiye-İspanya2026 Dünya Kupası Elemeleri0-6



Muhabir: Hilmi Sever

