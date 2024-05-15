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Milli takımın kamp kadrosu şu şekilde:

İkili temas karşılaşmaları ardından Türkiye'ye dönecek ay-yıldızlılar, 14-19 Haziran'da İstanbul'da hazırlıklarına devam edecek. Milliler son olarak 20-23 Haziran tarihlerinde İspanya'da katılacağı turnuvayla çalışmalarını tamamlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki kamp, 1-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstanbul'da 1-9 Haziran tarihlerinde çalışmalarını sürdürecek milli takım, 10 Haziran'da ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'a gidecek.

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