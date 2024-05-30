Erzincan'daki 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.
Grupta üçüncü maçlar öncesi İsviçre 6 puanla lider, Türkiye 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Macaristan ve Azerbaycan ise 1'er puana sahip.
Millilerin Erzincan'da Azerbaycan ile oynayacağı maçı futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.
Kaynak: AA