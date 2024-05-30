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Trabzonspor'un stoperi Baniya, bordo-mavili kulübe faydalı olmak istiyor

Trabzonspor'un stoperi Baniya, bordo-mavili kulübe faydalı olmak istiyor

Grupta üçüncü maçlar öncesi İsviçre 6 puanla lider, Türkiye 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Macaristan ve Azerbaycan ise 1'er puana sahip.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.

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