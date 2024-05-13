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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kendall Kipp'i transfer etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kendall Kipp'i transfer etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı 'nın Antalya etabında yapacağı maçların programı ise şöyle:

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında Antalya'da mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

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