Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, kamp otelinin sahasında gerçekleştirilen antrenmana, dün oynanan Gürcistan mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcular yenileme idmanı yaptıkları için katılmazken, diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas, top kapma ve taktik çalışmalar yapıldı. Son bölümde ise altıya altı taktik oyun oynandı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci ise, takımdan ayrı düz koşu yaptı.



TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da bugün yapılan antrenmanı takip etti.



A Milli Futbol Takımı, yarın saat 17.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Portekiz maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA