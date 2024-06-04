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24. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Kaan Ayhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı , 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) öncesinde hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile Renato Dall'Ara Stadı’nda karşılaştı.

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