İSTANBUL (AA) - İlki geçen yıl düzenlenen hackathon, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Takımlar, 15 Eylül-9 Ekim'deki çevrim içi dönem boyunca mentörler eşliğinde projeler geliştirdi. Çevrim İçi Geliştirme Dönemi'nde başarı gösteren takımlar, 48 Saatlik Yüz Yüze Geliştirme Dönemi'ne davet edildi.

Hackathonun bugün başlayan 48 Saatlik Yüz Yüze Geliştirme Dönemi, AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde 12 Ekim'e kadar sürecek.

48 saatlik kesintisiz geliştirme sürecinde takımlar, çevrim içi dönemde yapmış oldukları çalışmalara son halini verecek.

Etkinliğin son gününde projeler, ana jüriye sunulacak ve değerlendirme sonucunda başarılı bulunan takımlar ödüllendirilecek.

Yapılacak çalışmalar, 'Oyun Konsepti ve Kullanıcı Deneyimi', 'Teknik Mükemmeliyet ve Sunum' ile 'Ürünleştirme' ana başlıkları altında değerlendirilecek.

Etkinlik ile medya sektörünün dijital yüzünü yenileyecek, haber okuma ve dijital ortamda haber tüketme alışkanlıklarına dair kullanıcı deneyimini güçlendirecek yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, AA'nın dijital platformlarında kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, erişimin artırılması ve etkileşimi güçlendirmeye yönelik oyun ve oyunlaştırma temelli yenilikçi çözümlerin üretilmesi hedefleniyor.

Katılımcılardan hem yaratıcı hem de teknik açıdan güçlü, hikaye unsurlarıyla zenginleştirilmiş projeler geliştirerek haber deneyimini yeniden tasarlamaları bekleniyor.

Yarışmacılar, AA'nın yenilikçi medya anlatım yaklaşımını dijital oyun diline uyarlayarak interaktif deneyimler tasarlama fırsatı yakalayacak.

455 katılımcı başvurdu

Anadolu Ajansı Yazılım Başuzmanı Hakan Darama, geçen yıl konunun yapay zekanın habercilikte kullanım alanları üzerine olduğunu söyledi.

Hackathonda dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceğini belirten Darama, şu bilgileri paylaştı:

'Bu sene daha çok oyunlaştırma üzerinde duruyoruz çünkü son yıllarda görüldüğü üzere yeni nesille birlikte haber tüketme alışkanlıkları çok fazla değişti. Daha önce herhangi bir haberin veya bilginin edinimi için 10 saniye için ayırıyorsa kullanıcılar, artık bu süreler çok daha düşmüş durumda, 2-3 saniyelere düştü. Biz de bunları oyunlaştırmaya çalışıyoruz yani haberi tükettirmeye çalışıyoruz. Haber tüketimini artırmak için yine gençlere güvendik. 'Acaba gençler haber tüketiminde ne istiyorlar, ne bekliyorlar, iş nereye evrilecek?' Bunu bulmaya çalışıyoruz. Gençlere 'Gelin, bir etkinlik düzenliyoruz'. dedik. Çok güzel bir katılım oldu. Yaklaşık 455 katılımcı başvurdu. Bunlardan 16 takımı seçtik. 58 yarışmacımız var.'

Ödüller

AA Medya Teknolojileri Hackathonu'nda dereceye giren takımlar, 12 Ekim'de yapılacak ana jüri oylaması sonucunda belirlenecek.

Birinci takım üyelerine MacBook Pro, ikinci takım üyelerine iPad Pro, üçüncü takım üyelerine AirPods Pro hediye edilecek.

Ayrıca ilk üç dereceye giren tüm takımlara 6 ay süreyle Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi üyeliği sağlanacak.

Yarışmaya hak kazanan tüm takımlar, çevrim içi dönem boyunca eğitim platformu Eduvence'e ücretsiz erişim hakkına sahip olacak.

Etkinlik, NSosyal'de @aa_medyatek, Instagram'da @aa_medyateknolojileri ve X'te @aa_medyatek sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

Muhabir: Kübra Deniz