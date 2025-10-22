BRÜKSEL (AA) - Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 'AB Komisyonu 2026 Çalışma Programı' konulu oturumunda konuştu.

'Avrupamız bağımsız bir Avrupa olmalı.' sözlerinin daha önce de AP'de yankılandığını kaydeden von der Leyen, bugün ise bu sözlerin her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizdi.

Von der Leyen, 'bağımsız Avrupa'nın' gerçekleşmesi için daha fazla zaman kaybetme lüksü olmadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

' Çünkü bugünün dünyası affetmez. Rusya'nın yürüttüğü savaşın sonucu, Avrupa'nın güvenlik düzenini onlarca yıl boyunca şekillendirecek. Gazze'deki savaşın nihayet sona erebileceğine dair bir umut var. Bölgesel ve küresel düzen yeniden çiziliyor ve Avrupa bazı büyük güçlerin bize karşı kayıtsız ya da düşmanca tavır aldığı bir dünyada kendi yerini savunmak zorunda.'

AB Komisyonu gelecek yıl kıtanın bağımsızlığına odaklanacak

Bu nedenle AB Komisyonu 2026 Çalışma Programı'nın Avrupa'nın bağımsızlığına odaklanacağını aktaran von der Leyen, gelecek 10 yılda yeni bir uluslararası düzenin doğacağına işaret etti.

Von der Leyen, Avrupa'nın bağımsızlığını kazanarak yeni düzeni şekillendirme kabiliyetini elde edeceğini belirterek, 'Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı.' dedi.

Filistin'de iki devletli çözümün yeniden canlandırılması ve yeni bir Suriye'nin doğuşunun teşvik edilmesine de Avrupa'nın dahil edilmesi gerektiğini kaydeden von der Leyen, Avrupa kıtasına dair de Ukrayna'da kalıcı ve adil barışın önemine işaret etti.

Von der Leyen, bu nedenle Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya ve Ukrayna'nın direnişini her şekilde desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'da savaş sona erse bile Putin'in savaş ekonomisi ve imparatorluk hayallerinin ortadan kalkmayacağını savunan von der Leyen, 'Avrupa'nın bugün ve yarın karşılaşabileceği tehditlere hazırlıklı olmalıyız. Doğu kanadımızdan güney sınırlarımıza, insansız hava araçlarından hibrit savaş yöntemlerine, terörden iklim değişikliğinin güvenlik sonuçlarına kadar. Bu da savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

'Çocukları algoritmalar değil, ebeveynler yetiştirmeli'

Von der Leyen, bağımsızlığın özünde, insanların meşru endişelerine çözüm üretebilen güçlü bir demokrasi bulunduğunu ifade ederek, bu çerçevede demokrasinin çocukların güvenliğini sağlamasının önemli olduğuna dikkati çekti.

'Sosyal medya, çocukların büyüme biçimini akıl almaz bir ölçekte değiştiriyor.' uyarısında bulunan von der Leyen, dijital dünya için yaş sınırı belirleme konusunda bir uzmanlık paneli oluşturduklarını bildirdi.

Von der Leyen, 'Çocukları algoritmalar değil, ebeveynler yetiştirmeli.' dedi.

Muhabir: Şerife Çetin