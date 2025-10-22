KUDÜS (AA) - Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'deki temasları sonrasında ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi.

Dünyadan Gazze'deki ateşkesteki rolü için Türkiye'ye teşekkür

Batı basınını eleştiren Vance, 'her ihlal yaşandığında ateşkesin bittiği' başlıkları attıklarını, sürecin ilerlediğini 'ancak zaman alacağını' belirterek 'Ateşkes bitmedi. İki taraf da uzunca bir süredir çatıştığından bunlar oluyor.' ifadesini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini, silah bırakan Hamas unsurlarına af sağlanacağını aktaran Vance, Hamas'ın sürecin ilerlemesi, Gazze'de yeniden inşanın başlaması için bunu yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin 'yapıcı' rolüne takdir

Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, 'Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması' olarak sıraladı. ABD Başkan Yardımcısı, tüm bu süreçlerin zaman alacağını belirterek, ABD askerlerinin Gazze'de bulunmayacağını vurguladı.

İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde söz konusu Hamas olunca bir sabırsızlık gözlediklerini aktaran Vance, süreç boyunca 'esnek olmaları' gerektiğini söyledi.

Vance, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerini bulmanın zaman alacağını, bazılarının 'enkaz dağları altında kaldığını' paylaştı.

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruyu yanıtlayan Vance,'Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız.' diye konuştu.

Kushner: Plan tasarlandığı gibi işliyor

Gazze'deki ateşkesin müzakere sürecinde de rol alan ABD Başkanı'nın danışmanı ve damadı Kushner, Gazze'de Hamas'ın kontrol ettiği bölgelere herhangi bir yeniden imar projesi ya da finansmanın sağlanmayacağını, İsrail kontrolündeki bölgelerde bazı projelerin değerlendirildiğini dile getirdi.

Kushner, 'planın tasarlandığı gibi işlediğini' belirterek insani yardımların girişi için ABD, İsrail ve uluslararası kuruluşlar arasında gelişen bir koordinasyon sağlandığını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da, sürecin beklenenden hızlı ve olumlu yönde geliştiğini vurgulayarak 'bugün olmayı planladıkları yerin çok ötesinde olduklarını' söyledi.

Muhabir: Enes Canlı,Faruk Hanedar