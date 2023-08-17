ANKARA (AA)



ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller ve örgütün Başkanı Zuhair Subhi Nahla'ya yaptırım uygulama kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sınır Tanımayan Yeşiller örgütü, son on yılda Lübnan ile İsrail arasındaki 'Mavi Hat' boyunca Hizbullah'ın operasyonlarına destek verirken aynı zamanda da çevre aktivizmi kisvesi altında faaliyet göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'in "Mavi Hat" boyunca birçok noktada Hizbullah tarafından yönetilen merkezlerinin bulunduğu ileri sürülen açıklamada, "Bu merkezler, Hizbullah'ın yer altı depoları ve mühimmat depolama tünelleri olarak kullanılmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu durumun, "Lübnan-İsrail sınırında görevli Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görevini yapmasına engel olduğu" ifade edildi.

