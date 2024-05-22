New York

Blinken, Senato Tahsisatlar Komitesinde, bakanlığının 2025 bütçesi ile ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

Komite üyelerinin İsrail saldırıları bittikten sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Gazze Şeridi’nin yönetiminde rol oynayıp oynamayacağına ilişkin soruları üzerine Blinken, birçok ülkenin Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasına ve yönetimine potansiyel olarak yardımcı olabileceğini belirtti.

Blinken, "Birçok ülkenin en azından geçici olarak, güvenliğin ve insanların katılacağı bir koalisyon ile yönetimin sağlanmasına yardımcı olmak konusunda araçsal bir rol oynayabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde "askeri işgalin sürdürülebilir" olmadığına inandığını belirten Blinken, Gazze'de devam eden insani krize dikkati çekti. Blinken yiyecek, su, ilaç ve barınma imkanlarının halen çok kısıtlı olduğunu vurguladı.

Blinken, İsrail'in sınır geçişlerini kapatması üzerine "ciddi bir felaket bölgesi" olarak nitelediği Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırılması konusunda "korkunç sorunlar" yaşadıklarını, kapıların kapalı olması ve verimli çalışmaması nedeniyle güneydeki durum için de "derin kaygılar" yaşadıklarını söyledi.