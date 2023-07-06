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Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun, süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.

UAEA, 4 Temmuz’da Japonya'nın, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Japonya'nın Fukuşima'daki atık suyun tahliyesine yönelik süreçte UAEA ile işbirliği içinde hareket etmesinin yanı sıra "şeffaf ve bilime uygun" davrandığını anlatan Miller, tahliye planını güvenlik standartlarıyla uyumlu bulan raporu olumlu karşıladıklarını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Miller, tahliye planına yönelik UAEA'nın nihai raporuna ilişkin dün yazılı açıklama yaptı.

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