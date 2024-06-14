CENTCOM'un X hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Husilerin kontrolündeki bölgeden Aden Körfezi'ne doğru 2 gemisavar seyir füzesi (ASCM) fırlatıldığı belirtilen açıklamada, her 2 füzenin de Ukrayna'ya ait ve Polonya tarafından işletilen yük gemisi "Verbena"yı vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, geminin hasar aldığı ve gemideki 1 görevlinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Husilere ait hedefler imha edildi

CENTCOM ayrıca Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerden kaldırılan 1 insansız hava sisteminin (UAS), 1 insansız yüzey aracının (USV) ve 2 devriye botunun imha edildiğini bildirdi.

Bu hedeflerin bölgedeki ticari gemiler ve ABD donanmasına ait gemiler için tehlike oluşturduğu, saldırıların "seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacıyla yapıldığı ifade edildi.