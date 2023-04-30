İSTANBUL- Çin’den gönderilen Ya Ya adlı dişi panda ile Le Le adındaki erkek panda, Nisan 2003’te ABD’nin Tennessee eyaletinde Memphis Hayvanat Bahçesi’nde yaşamaya başladılar.



İki ülke arasındaki iş birliği anlaşması uyarınca, adı geçen iki panda bu yıl birlikte Çin’e dönecekti. Ancak şubat ayında 25 yaşındaki Le Le adındaki panda kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ya Ya, hayatının geri kalan kısmını ülkesinde geçirecek.



Milyonlarca Çinli, 20 yıl sonra eve dönüşünden önce dev pandanın ABD’deki bir hayvanat bahçesindeki vedalaşmasını izledi. 22 yaşındaki Ya Ya için cumartesi günü Memphis Hayvanat Bahçesi'nde bir veda partisi düzenlendi. Ya Ya’ya bambularla çevrili ve üzüm, şeker kamışı ve kurabiyelerden yapılmış özel bir buzlu kek verildi. Birçok Çinli bunu çevrimiçi olarak canlı takip etti.



Hayvanat bahçesinin Facebook sayfasındaki bir yorumda “Güvenli yolculuklar Ya Ya. Pek çok kişi tarafından özleneceksin” yazıyordu. Twitter sayfasında bir kullanıcı "Seni özleyeceğiz... Bize çok neşe getirdin" diye ekledi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI