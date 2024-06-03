ABD'de CBS News ile YouGov araştırma şirketleri tarafından Trump'ın dava sürecine ilişkin yaklaşık 1000 seçmenle yapılan anket sonuçları, kamuoyuyla paylaşıldı.

Ankete katılan bağımsız seçmenlerin yüzde 54'ü ve demokratların yüzde 96'sı, "sus payı" davasında 31 Mayıs'ta suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump'ın söz konusu davada adil yargılandığını düşünürken cumhuriyetçilerin yüzde 86'sı ise mahkeme sürecinin adil şekilde ilerlemediği yönünde görüş bildirdi.

Bu arada, ankete katılanların yüzde 57'si Trump'ın suçlu bulunmasının doğru olduğu, yüzde 43'ü ise jürinin yanlış karar aldığı yönünde fikir belirtti.

Ankete göre, jüri kararını doğru bulmayanlar, Trump'a karşı suçlamaların "politik" olduğunu, "suçlu ilan edilmesi için yeterli kanıt bulunmadığını" ve jürinin Trump'a karşı "ön yargılı" davrandığını öne sürdü.

Trump'ın, suçlu bulunmasının ardından başkanlığa uygun olup olmadığının da sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 51'i uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.