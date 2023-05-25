New York

DeSantis, başkanlığını duyurmak için yayımladığı video mesajında, "Ben Ron DeSantis, muhteşem Amerikan geri dönüşümüzü yönetmek için başkan adayıyım." ifadesini kullandı.

Mesajında, sınır sorunları ve artan suç oranlarına işaret eden DeSantis, "Sınırımız bir felaket, suç şehirlerimizi istila ediyor, federal hükümet ailelerin geçimini zorlaştırıyor ve Başkan (Joe Biden) bocalıyor. Ancak düşüş bir seçimdir, başarıya ulaşılabilir ve özgürlük için savaşmaya değer." ifadelerini kullandı.

DeSantis, düzen, sağduyu ve kurumların bütünlüğüne vurgu yaptığı mesajında, valisi olduğu Florida eyaletinde bunların hayata geçirilebileceğini kanıtladığını savundu.

DeSantis ve Musk, Twitter'da teknik aksaklık kurbanı oldu

DeSantis'in adaylığını, video mesajıyla eş zamanlı olarak, Twitter'ın sahibi Elon Musk ile katıldığı Twitter'ın sesli sohbet odasında (Twitter Spaces) canlı olarak açıklaması bekleniyordu.

Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle birçok kez kesilen yayın yaklaşık yarım saat gecikmeli başlayabildi. Musk, kesilmelerin, sohbete çok sayıda kişinin katılmasından kaynaklandığını savundu.

Zaman zaman başka dinleyicilerin de katılarak sorular sorduğu sohbette DeSantis, Florida'da eğitim müfredatı, düzensiz göçmenler, Disney'in özerkliğinin feshi kararı gibi gündeme geldiği birçok konuyla ilgili soruları yanıtladı.

DeSantis ayrıca Twitter'da "ifade özgürlüğü" fırsatı sunduğu için Musk'a teşekkür etti.

Ana akım medyayı eleştirmesiyle bilinen DeSantis'in, Twitter'da 140 küsur milyon takipçisi olan Musk ile birlikte adaylığını duyurmak istemesi Amerikan basınında geniş yankı buldu.

Musk, geçen yıl, bir Twitter kullanıcısının 2024'te kimi desteklemeye yakın olduğunu sorması üzerine "DeSantis" yanıtını vermişti. Ancak DeSantis'in adaylığını Twitter üzerinden duyurmasıyla ilgili Musk, bunun onu desteklediği anlamına gelmediğini belirtmişti.

Ron DeSantis kimdir?

Floridalı 44 yaşındaki siyasetçi DeSantis, Yale Üniversitesinde tarih, Harvard'da ise hukuk eğitimi aldı. DeSantis, Amerikan donanmasında hukuk danışmanı olarak çalıştı ve ardından genç yaşta siyasete atıldı.

2013'ten 2018'e kadar Temsilciler Meclisinde milletvekilliği yapan DeSantis, Donald Trump'a yakınlığıyla tanındı. DeSantis, 2019'dan bu yana Florida Valisi olarak görev yaptığı süre boyunca da iç politikada muhafazakar seçmene hitap eden adımlarıyla öne çıktı.

Aşı zorunluluğu, kürtaj ve düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişine sınırlamalar getiren yasa tasarılarına imza atan DeSantis, ünlü eğlence merkezi Walt Disney World'un özerkliğini feshetmesiyle gündeme gelmişti.

DeSantis, son olarak Çinli kişi ve kuruluşların, eyalet içinde tarım arazi ve askeri tesislerin yakınından arazi satın almasını engelleyen yasa tasarısını onaylamıştı.

Dış politikada ise Çin ve İran'a karşı daha sert politikaları savunan DeSantis, Rusya-Ukrayna savaşını "toprak anlaşmazlığı" şeklinde niteleyerek, kendi partisinden dahi milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

Trump'ın en yakın rakibi

Morning Consult tarafından Cumhuriyetçi parti ön seçmenleri arasında 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 58'i Trump derken, en yakın rakibi DeSantis 38 puan geriden gelerek yüzde 20'de kaldı.

Trump son dönemde sıklıkla yüklendiği DeSantis'i, partinin oylarını böleceğini savunarak aday olmaması yönünde uyarmıştı.

Trump ve DeSantis'in yanı sıra halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran isimler arasında eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor.

2024 başkanlık seçimleri için aday olması beklenen isimler arasında eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de bulunuyor.

AA