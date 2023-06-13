New York

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentileri, mayısta aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede TÜFE, mayısta yıllık bazda ise yüzde 4 artış gösterdi. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 4,1 artması yönündeydi. Yavaşlamaya devam eden ve Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, nisanda yüzde 4,9 olmuştu.

Barınma maliyetleri enflasyonun itici gücü olmayı sürdürdü

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olmaya devam etti. Barınma endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 8 arttı.

Aynı dönemde ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar da öne çıktı. İkinci el araç fiyatlarına ilişkin endeks, mayısta aylık bazda yüzde 4,4 artmasına karşın yıllık bazda yüzde 4,2 düştü.

Enerji endeksi mayısta aylık yüzde 3,6, yıllık 11,7'lik azalış kaydederken, gıda endeksi bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 6,7 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentilerle paralel seyretti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,3 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,5 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

AA