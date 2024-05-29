Uçak üreticisi Lockheed Martin sözcüsü, Texas'tan California'ya uçan F-35 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Sözcü, F-35 savaş uçağının uçuş rotasında seyrederken New Mexico eyaletindeki Kirtland Hava Üssü'nde yakıt ikmali yapmasının ardından Albuquerque Uluslararası Sunport Havalimanı yakınlarında düştüğünü aktardı.

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Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten sözcü, uçaktaki tek pilotun hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu söyledi.

Uçağın düşüş sebebine dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA