ANKARA (AA) - CBS News'in haberine göre eyaletin Alameda şehrindeki üssün dışında, ülke içi göçmenlik uygulamalarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Protesto sırasında 'U-Haul' şirketine ait bir nakliye kamyonetinin üs girişine doğru geri geri gittiği görüldü.

Kolluk kuvvetleri, sürücünün dur ihtarına uymaması nedeniyle kamyonete ateş açtı.

Bunun üzerine sürücü geri geri gitmekten vazgeçerek üs girişinde konuşlu güvenlik hattından kamyonetiyle uzaklaştı.

Daha sonra kamyoneti bir ara sokağa park eden sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Terk edilmiş kamyonette çok sayıda kurşun deliğinin saptandığı, sürücünün midesinden yaralanarak bu şekilde hastaneye ulaştığı ve akıl sağlığı değerlendirmesi için gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaklaşık 20-30 el ateş edildi

Protestocuların, üs girişinde yaşanan olay sonrası büyük ölçüde dağıldığı gözlemlendi.

Olayın tanığı Rick Villaroman, 'Gaza bastı ve onlara doğru hızla ilerledi. Tam o sırada ateş açtılar. Yaklaşık 20-30 el ateş ettiler. U-Haul'un sürücüsü geri döndü, aracı bu sokağa park etti ve yürüyerek çıkıp gitti.' ifadelerini kullandı.

FBI: 'Olay münferit görünüyor'

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre olayda iki sivil daha yaralandı.

Sürücünün birden fazla yapılan 'sözlü dur emrine' uymadığı ve 'ani ve yüksek bir hızla geriye doğru (üs girişine) gittiği' bildirildi.

Olaya yönelik ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerince soruşturma açıldı.

FBI San Francisco Sözcüsü Cameron Polan açıklamasında, 'Olay münferit görünüyor ve halk için bilinen bir tehdit bulunmuyor.' dedi.





Muhabir: Ahmet Furkan Mercan