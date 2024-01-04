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Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.

Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.

İsrail Ordu Sözcüsü, ülkesinin İran'daki saldırılarla ilişkisi olup olmadığına yorum yapmaktan kaçındı

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Washington Post'un haberine göre, Las Vegas'ta, sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

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