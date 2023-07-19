Delta Havayolları’na ait Airbus 330’da aşırı sıcak nedeniyle uçakta büyük bir kriz yaşandı.

ABD Las Vegas Harry Reid Uluslararası Havaalanı’nda, Las Vegas’dan Atlanta’ya gidecek olan 555 sefer sayılı Delta Havayolları uçağı dört saat rötar yapınca art arda talihsizlikler yaşandı. Uçaktaki klimanın kapalı olması yolcuların aşırı sıcağa maruz kalmasına neden oldu. Uçağın içini adeta saunaya çeviren kavurucu sıcak, bazı yolcuların fenalaşmasına ve en az beş yolcunun baygınlık geçirmesine neden oldu.

44 derece sıcaklıkta pistte tam dört saattir kalkış bekleyen uçak, içinde fenalaşan yolcularla kalkamadan körüğe tekrar geri dönmek zorunda kaldı.

Ayrıca durumun daha da kötüleşmemesi için uçuş görevlilerinin koridorlarda oksijen tanklarıyla yukarı ve aşağı koştuğu görüldü. Yaşanan bu aksiliklerden dolayı uçuş ertesi gün sabah 07:00’a ertelendi

Harry Reid Havaalanı’nın Bilgisi Yok

Harry Reid Uluslararası Havaalanı temsilcisi Salı günü yaptığı açıklamada, olaydan habersiz olduklarını söyledi. Delta Havayolları ise yaptığı açıklamada, durumun nedenini araştırdıklarını söyledi.

DELTA HAVAYOLLARI ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Delta Havayolları yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin 17 Temmuz'da Las Vegas'tan Atlanta'ya 555 sefer sayılı uçuşta edindikleri ve sonuçta uçuş iptaliyle sonuçlanan deneyimlerinden dolayı özür dileriz" dedi. "Delta ekipleri kabin içinde rahatsız edici sıcaklıklara yol açan koşulları araştırıyor ve Harry Reid Havaalanı’ndaki çalışanlarımızın ve ilk müdahale ekiplerinin çabalarını takdir ediyoruz." dedi

WASHİNGTON D.C.’NİN YENİ POLİS AMİRİ İLK AFRİKALI AMERİKAN KADIN OLACAK

Washington DC’nin yeni polis amiri Pamela A. Smith olacak. Eğer D.C. Konseyi tarafından onaylanırsa, Smith Departman’ın 230 yıllık tarihindeki amir olan ilk Afrikalı Amerikalı kadın olacak.

ABD - Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser pazartesi yaptığı açıklamada, Pamela A. Smith’in DC Polis Departmanı’nın bir sonraki amiri olarak seçildiğini duyurdu. Muriel Bowser pazartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında Pamela A. Smith için “Amir Smith’in kolluk kuvvetlerinde 25 yıllık seçkin deneyimi var. Washington D.C.’yi iyi tanıyor, Departmanı biliyor, polisliği biliyor ve D.C. Eyaletini güvende tutmak için çalışan kolluk kuvvetlerini çok iyi anlıyor ve bildiğimiz gibi o dirençli ve bu role hazır” dedi

“Şehirdeki suç oranını azaltmak ilk önceliğim”

Washington D.C.’nin 25 yıllık polislik tecrübesi olan yeni amiri Smith, şehrin bu yıl artan suç oranlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle şehirdeki suçu azaltmanın yeni rolündeki ilk önceliği olacağını söyledi.

Şehir için çalkantılı bir zamanda departmana katılan yeni polis amiri Smith haksız da değil. Polis kayıtlarına göre, cinayetlerin geçen yıla göre %18 arttığı ve şehrin şu ana kadar en az 133 cinayet kaydettiği rapor edildi.

Daha önce San Francisco, New York, Atlanta ve Washington D.C. dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şehir saha ofislerinde görev yapan Smith, kariyerine 1998’de San Francisco’da başladı.