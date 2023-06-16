Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Poweroutage.us, ABD’nin güney eyaletleri Mississippi, Alabama, Florida ve Georgia'da 106 binden fazla kişinin şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kaldığını belirtmişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların Fransa ile deniz üssü görüşmelerini değerlendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların Fransa ile deniz üssü görüşmelerini değerlendirdi

Ochiltree İlçe Şerif Departmanı, elektrik kesintisinden oluşan güvenlik problemleri nedeniyle sabah altıya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu.

Ochiltree ilçesinde 50 ila 100 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 10 kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Yerel yetkililer, fırtınadan dolayı 2 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

Perryton İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, fırtınada 3 kişinin öldüğü belirtildi.

PERRYTON AA- Teksas Valisi Greg Abbott, fırtınalar nedeniyle eyalette "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.