Brüksel

AB Konseyi'ni oluşturan üye ülkelerin yaptığı oylamada geçen hafta az farkla onay alan tasarı için Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre Komitesi'nde oylama yapıldı.

Oylamada çoğunluk sağlanamadı. Komitede tasarı için 44 lehte ve 44 aleyhte oy kullanıldı.

Komite, AB Komisyonu'nun hazırladığı tasarının reddedilmesi için temmuzda yapılacak AP Genel Kurulu'na teklif sunacak.

AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP) ile diğer sağ görüşlü gruplar tasarıya karşı çıkıyordu. EPP Başkanı Manfred Weber, yasanın uygulanması halinde üretimin düşeceğini, gıda fiyatlarının yükseleceğini, çiftçilerin geçim sıkıntısı içine gireceğini ve özellikle savaş zamanlarında küresel gıda arzında sorunlar çıkacağını savunuyor.

AB Komisyonu'nun hazırladığı yasa teklifi, 2030'a kadar AB topraklarındaki tarım arazilerinin yüzde 10'unda biyoçeşitliliğin destekleneceği şekilde bitki örtüsü oluşturulmasını hedefliyor.

Bu durumda ekilebilir arazilerin bir kısmının orman, bahçe ve sulak alana dönüştürülmesi öngörülüyor.

Yasa teklifi, AB Konseyi'nde geçen hafta yapılan oylamada az farkla kabul edilmiş olsa da birçok AB üyesi ülke buna karşı çıkıyor. Belçika, İrlanda, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Romanya ve Polonya gibi ülkelerin teklifteki "bazı hedefleri fazla bulduğu" belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, bilim insanları ve yenilenebilir enerji endüstrisi gibi bazı taraflar ise yasa teklifine destek veriyor.

EPP'yi yanlış bilgi yaymakla suçlayan bu gruplar, orman, bahçe veya sulak alana dönüştürülecek yerlerde de ekonomik faaliyetin sürebileceğini, örneğin bu alanların meyve bahçeleri olarak kullanılabileceğini dile getiriyor.

AB Komisyonu'nun hazırladığı tasarının yasalaşabilmesi için AB Konseyi'nden ve Avrupa Parlamentosu'ndan onay alması gerekiyor.

AA