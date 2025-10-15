ANKARA (AA) - Bakan Yılmaz Tunç, 'Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.' ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kabaiş'in Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduğunu, 15 Ekim 2024'te de Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunduğunu anımsattı.

Kabaiş'in ölümüne ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini bildiren Tunç, 'Olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına eklenmiştir. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.' bilgisini verdi.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin de detaylı biçimde değerlendirildiğini belirten Tunç, Kabaiş'in kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurt dışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemelerinin de devam ettiğini bildirdi.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

'Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan, maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.'





Muhabir: İsmet Karakaş