Adalet lügatımızda hak ve hukuka uygunluk, herkese kendi hakkını verme, doğruluk anlamına gelir. Benim gözümde "Adalet" cinsiyet ayrımı olmadan, kişiden kişiye değişmeyen bir güçtür. Hayattaki en önemli kavramlardan biridir. haklıyı ve haksızı ayırt etmek, herkese yaptıklarının karşılığı ile muamele edebilmektir.

Adalet herkes için aynı olmalıdır ki; İnsanlar da ona güvenebilsin. Okumak isteyene eşit fırsat verilmeli, çalışmak ve üretmek isteyene de gücüne uygun iş fırsatları sunulmalıdır. Hatalarımız ne olursa olsun bu hatalara uygulanan yaptırımlar, akıl ve ruh sağlığımız, bedenimiz, zarar görmeden savunma haklarımız korunarak uygulanmalıdır.

Haklarımız ve sorumluluklarımız her zaman adalet içinde olmalıdır. Haklı olan kişi güçsüz dahi olsa hakkı verilmeli, güçsüz olan kişinin hakkı güçlü olan da kalmamalıdır. Durum böyle olursa toplumun da adalete olan inancı kuvvetlenecektir. Amir, Memur, İşçi, Çiftçi, ayırt etmeden herkese aynı şekilde uygulanan bir adalet sisteminde, insanlar ceza aldıklarında tereddüt etmeden cezalarına razı olurlar. Yasaların düzenli işlemediği toplumlarda adalet de yoktur. Böyle toplumlarda kayırmalar ve hak yemeler çoğunluktadır. Kayrılan ve hakları yenen kişiler de doğal olarak farklı olacağından bir adaletsizlik ve eşitsizlik meydana gelir.Toplum adaletsizlikten dolayı yara alır. Adaletsiz ülkeler de yok olmaya yüz tutar. Mutsuz ve güvensiz insanlardan oluşan bir toplumun geleceği de zaten olmaz. Oysa ki adalet doğru bir şekilde uygulanırsa o ülke ve vatandaşlarda refah ve güven içinde yaşarlar ve mutlu olurlar.

Adaletten yoksun bir toplum yok olmaya mahkumdur. Adaletin olmadığı yerde huzur da olmaz. Herkes kafasına göre iş yaparsa yargı, mahkeme, hakimler gibi kavramlar da olmaz. Adaleti sağlayacak olansa devlettir. Devletin yöneticileri ve mahkemeleridir.

Toplumda yaşayan herkes adil olmalı, ama en çok da adaletli olması gereken kişiler devleti yöneten kişilerdir.

İnsan her zaman adalete güvenmeli, sırtını adalete, adil olmaya dayamalıdır. Haksızlık karşısında, adaletsizlik karşısında, konuşmalı, hakkını aramalıdır. Adalet olmadığı zaman insan yaşamı, insan onuru diye bir şey de kalmaz. Bu yüzden "Adalet"daim olmalı ve yaşamalıdır.