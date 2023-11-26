Kluivert, mücadelede 3 puan istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İlk 15 dakika Kayserispor'un bizden daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Daha sonrasında maça geri döndük. Eksiklerden dolayı farklı bir kadro ile çıktık. Onların da ne kadar iyi olduklarını da biliyoruz. Kayserispor'a karşı farklı bir şekilde oynamaya çalıştık. Maçın geneline baktığınız zaman da 1 puan aldığımız için üzgünüz. İyi oynadığımız bir maçtı. İlk yarıyı önde kapatmamıza rağmen sonrasında çok iyi pozisyonlar yakalasak ve baskı yapsak da rakibin taraftar desteğini alıp sonuna kadar mücadele etmesi 1-1'i getirdi. Maalesef sahadan 1 puan ile ayrılmak zorunda kaldık."