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Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda da Hırvatistan ekibi Osijek'i eleyerek play-off turuna kalan Adana ekibi, ligde Kasımpaşa deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Eryaman Stadı'nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığının belirlenmesi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan maç saat 21.00'de başlayacak.

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