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Firma yetkililerinin zararı karşılayacağını bildirdiğini belirten Demiroğlu, "Enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Süreç ilerliyor, zararımızı şu an kestiremiyoruz. Zaten firma yetkilileri zararı karşılayacak. Yaklaşık 10 gün hizmet veremeyeceğiz." diye konuştu.

Kafe sahibi Soner Demiroğlu, yıkım sırasında iş yerinin kapalı olduğunu söyledi.

Çevreye dağılan molozlar, yakındaki bir apartmanın zemin katında bulunan kafede hasara yol açtı.

İş makinesiyle kolonu kesilmeye başlanan bina, bu sırada sokağa devrildi.

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